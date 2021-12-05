Названа еще одна версия происхождения "омикрона"

Директор Ботсванской Гарвардской справочной лаборатории по ВИЧ Сикхулиле Мойо назвал еще одну версию происхождения "омикрона". К слову, именно он впервые выявил эту мутацию коронавируса.

По словам ученого, "омикрон" мог попасть к человеку от животного. Ранее говорилось, что штамм якобы развился у болеющего ВИЧ. Мойо обратил внимание на то, что доказательств данной теории нет.

Специалист предположил, что "омикрон" передался от людей некоему животному, затем он вернулся в организм человека.

Сикхулиле Мойо обеспокоен скоростью распространения штамма. По его словам, "омикрон" способен быстро воспроизводиться и обходить части иммунной системы, сообщает Bloomberg.

Ранее генеральный секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль предположил, что новая мутация могла образоваться у ВИЧ-инфицированного человека.