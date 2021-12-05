Продюсер, актер, "герой эпизода": не стало Марка Рудинштейна

Не стало Марка Рудинштейна – одного из самых известных продюсеров отечественного кино. Именно он создал престижный фестиваль "Кинотавр", который на протяжении вот уже 30 лет ежегодно проводится в Сочи.

Еще до "Кинотавра", в 1987 году, Рудинштейн организовал первый в СССР рок-фестиваль. Это событие называли определяющим в истории русского рока.

В кино Марк Рудинштейн не только продюсировал, но и снимался. Правда, играл только роли второго плана и сам себя называл "героем эпизода".

Несколько дней назад продюсер был госпитализирован, как сообщалось, с сердечным приступом. Марку Рудинштейну было 75 лет.

В 2019 году Марк Рудинштейн стал героем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим"). В финале передачи ведущий попросил кинопродюсера написать письмо самому себе.