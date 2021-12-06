Минстрой: штрафы за остекленные балконы существовали и раньше

Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и раньше, сообщает Минстрой.

СМИ сообщили о том, что с 1 марта 2022 г. начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, в связи с чем россиян начнут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балконов​​​.

Между тем основным отличием новых правил является то, что требования к пользованию жилыми помещениями распространят не только на физлиц, но и на юрлиц-собственников помещений. То есть никаких новых требований к физлицам не предусмотрено.

"Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий", – подчеркивает Минстрой.

К общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет, козырек балкона, балконные двери, проемы и окна относятся к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник помещения.

Таким образом, граждане вправе заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешенными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

"Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта России. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания", – заключает Минстрой.