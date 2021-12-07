На Сахалине эвакуируют экипаж сухогруза, севшего на мель

Сахалинские спасатели во вторник, 7 декабря, приступили к эвакуации экипажа китайского судна Xing Yuan, севшего на мель у набережной в районе Приморского бульвара в городе Холмске, сообщает ТАСС.

Запрос об эвакуации поступил от капитана сухогруза. Доставить 12 китайских моряков на берег раньше не могли из-за сильного шторма. Когда погода наладилась, сотрудники МЧС натянули с помощью автомобиля трос, закрепленный на борту судна. По нему члены команды спускаются на берег, где их встречают спасатели.

Все спустившиеся с корабля члены команды на берегу надевают костюмы индивидуальной защиты. Граждане КНР будут отправлены на изоляцию и пройдут тестирование на COVID-19.

Водолазы приступили к обследованию корпуса судна. Принимаются меры безопасности на случай возможного разлива топлива.

Ранее сообщалось, что сухогруз вынесло на мель на набережной Холмска 6 декабря. Первоначально экипаж не собирался покидать судно, но, спустя сутки, моряки все-таки решили сойти на берег.