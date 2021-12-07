Овечкин обновил свой рекорд по скорости набора 40 очков в сезоне

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший ассистентский дубль в матче против "Анахайма", показал лучшее начало сезоне в своей заокеанской карьере.

По системе "гол+пас" Александр набрал уже 41 (20+21) очко в 26 играх сезона. Таким образом, российский форвард превзошел свой лучший показатель 12-летней давности. Тогда Овечкин преодолел рубеж в 40 баллов за 28 игр.

Напомним, встреча, проходившая в столице США, завершилась победой "Кэпиталз" (4:3) в серии буллитов, где Овечкин реализовал свою попытку. Благодаря этой победе "Вашингтон" вышел на чистое первое место в НХЛ.