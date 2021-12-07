Фигуристка Медведева набила татуировку Баскову в новом клипе Милохина

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в съемках клипа Дани Милохина и Николая Баскова.

Клип "Дико влюблены" был опубликован в день 20-летия Милохина на Youtube-канале Dream Team House – Music. По сюжету Даня и Николай поменялись телами. В одной из сцен 22-летняя фигуристка делает татуировку Баскову.

Отметим, что ранее появились слухи о том, что Медведева и Милохин состоят в отношениях, однако спортсменка и тиктокер в одном из интервью опровергли эту информацию, сообщив, что они – только друзья.

Напомним, в октябре Басков отметил 45-летие. Его большой юбилейный концерт можно посмотреть на медиплатформе "Смотрим". Добавим, что ранее народный артист России продемонстрировал публике ту самую татуировку, которую набивала ему Медведева в клипе.