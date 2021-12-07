Жертвами стрельбы в московском МФЦ стали два человека

Жертвами стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы стали два человека, еще трое получили ранения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ЧП произошло около 15:30 7 декабря в МФЦ "Рязанский". Мужчина открыл огонь, как только переступил порог центра. Смертельные ранения получили оператор центра и посетитель.

В больницу доставили трех человек, в том числе 10-летнюю девочку.

"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", – сообщил Собянин.

Подозреваемого задержали на месте преступления, по предварительным данным, это 45-летний житель столицы. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства двух человек и незаконного оборота оружия.