Доктор Мясников – об изменении группы крови и морщинах-марионетках

В программе "О самом главном" Александр Мясников рассказал о том, может ли группа крови и резус изменяться в течение жизни, а также вместе с врачом-косметологом Наталией Николаевой обсудил методы, к которым прибегают женщины, чтобы сохранить молодость лица.

В частности, врач и ведущий поинтересовался у Николаевой, что такое морщины-марионетки. Косметолог объяснила, что они часто возникают вокруг губ. Причем, это встречается именно у женщин.

"Мужчины лишены этой страшной проблемы, видимо, из-за особенности строения мышц и из-за того, что у них не такая вялая подкожная жировая клетчатка, как у женщин", – пояснила эксперт.

Название же такое, по ее словам, пошло, видимо, из-за аналогии с лицом грустного клоуна – когда губы скорбно опущены вниз.

Также она рассказала, что популярные в 90-х золотые нити для укрепления нижней части лица косметологи уже давно не используют – сейчас есть другие технологии.

Мясников и Николаева вспомнили и о косметике с гормональными составляющими, которая в Европе была запрещена еще в 70-х годах прошлого века, а в России лишь в самом конце 80-х.

При этом врач-косметолог сказала, что опасения роста усов и резкого старения лица после применения такой косметики были "небеспочвенными".

Также в этой программе Александр Мясников рассказал о том, может ли в течение жизни изменяться резус и группа крови.

По его словам, изменяться она не может, поскольку предопределена генетически предыдущими поколениями, но иногда бывает проблема с ее определением из-за индивидуальных характеристик пациента.

"Бывает слабая группа крови: когда то видны признаки резуса, то нет. То тебе говорят, что резус отрицательный, то положительный", – объяснил врач.

Кроме того, иногда под воздействием некоторых инфекций появляется ложный антиген, из-за которого группа крови определяется как "другая", хотя на самом деле это не так, добавил доктор Мясников.