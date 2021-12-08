Верховный суд: штрафовать за фото без маски никого не будут

Россиян не будут штрафовать за отсутствие медицинской маски, опираясь на доказательства в виде фото или видео, заявили в Верховном суде РФ.

Ранее высшая инстанция отклонила жалобу продавца продуктового магазина, которого оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что он находился на рабочем месте без маски.

В Верховном суде пояснили, что это решение относится только к одному конкретному делу и не будет распространяться на всех россиян.

"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям", – заявили в суде изданию News.ru.

Напомним, инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов столичного района Люблино. Туда с проверкой пришли сотрудники местной управы.