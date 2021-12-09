Сервис "Тор" прекратил свою работу в России

Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса "Тор"; он позволял сохранять полную анонимность в Интернете и давал доступ к противоправному контенту. Этим ежедневно пользовались злоумышленники.

В Общественной палате обсудили иностранное вмешательство в российские выборы, которое опять же возможно при помощи Интернета.

"Первое – это та борьба, которая сейчас в эти дни идет против даркнета, когда Роскомнадзор блокирует сервисы и, в частности, знаменитый "Тор", и это важное решение. Вторая угроза – всевластие иностранных социальных сетей, о которых мы говорили много на площадке ОП", – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя координационного совета.

"Благодаря нашей слаженной работе с 1 января 2022 года вступает в силу закон о так называемом приземлении западных IT-кампаний, корпораций BigTech в России. То есть они должны будут тут завести филиалы юридического лица и работать в нашем правовом поле", – отметил он.