Байден потерялся, а Клинтон зачитала победную речь

Джо Байден потерялся: во время визита в Канзас-сити президент США так и спросил: "Где я?". В соцсетях этот вопрос вызвал волну шуток.

Один из пользователей поинтересовался: "А вам бы показался Байден устрашающим, окажись вы на месте Путина?". Язвительные комментарии сопровождали и само выступление Байдена, который, оговорившись, назвал страну "Соединенными Стейками Америки".

Обсуждают и неожиданный поступок Хиллари Клинтон. Спустя пять лет после поражения в президентской гонке она решила зачитать свою речь, написанную на случай победы. И едва смогла сдержать слезы, передает телеканал "Россия 24".

Все главные новости доступны на медиаплатформе "Смотрим".