Киев согласен пойти навстречу Москве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках конструктивного подхода Киев готов пойти на уступки в отношении с Москвой, если Москва отреагирует взаимностью. Но уступок в фундаментально важных вопросах, как то: европейская и евроатлантическая интеграция, не будет. Требования должны быть рациональными и законными, подчеркнул дипломат в интервью британскому телеканалу Sky News. Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации конфликта на востоке Украине окажут помощь союзники — экономическую и военную.

Ранее в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом российский лидер Владимир Путин обратил внимание, что НАТО предпринимает попытки освоения территории Украины и наращивает военный потенциал у границ с Россией. По словам президента РФ, Москва серьезно заинтересована в получении гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. Лидеры двух стран договорились поручить представителям начать консультации по данному вопросу.

Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва такие обвинения отвергает. Кремль считает нападки предлогом для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.