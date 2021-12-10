Пекин поддержал выбор Никарагуа

В заявлении официального представителя МИД КНР констатируется, что решение Никарагуа разорвать дипломатические отношения с Тайванем и возобновить их с Китаем является соответствующим мировой обстановке и чаяниям народов "правильным выбором".

Накануне МИД Никарагуа заявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает единственным законным представителем Китая власти КНР. Уже в пятницу, 10 декабря, представители КНР и Никарагуа подписали совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений на уровне послов.

Ранее лидер Никарагу в период первого срока своего правления уже отказывался от официальных отношений с Тайбэем в пользу Пекина, однако с приходом к власти президента Виолеты де Чаморро республика восстановила их, напоминает ТАСС.

С 1949 года после бегства на остров остатков сил Гоминьдана Тайвань управляется собственной администрацией. С тех пор там сохраняется флаг и некоторые другие атрибуты власти Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. В свою очередь, Пекин считает остров Тайвань одной из провинций КНР.