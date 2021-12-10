США ввели санкции против начальников белорусского изолятора

Американский Госдеп ввел санкции против начальников белорусского СИЗО, находящегося на Окрестина в Минске. Вашингтон считает, что они причастны к нарушению прав человека. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Под санкции попали Игорь Кенюх и Евгений Шапетько. В Америке считают, что они причастны к пыткам и жестокому обращению с гражданами, задержанными в результате августовских протестов прошлого года.

Под американские санкции также попал "Европейский институт ЮСТО" из Москвы.