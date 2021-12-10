Мужчина, погибший в ДТП на севере Москвы, был академиком РАН

Стала известна личность 83-летнего мужчины, сбитого иномаркой на Дмитровском шоссе вечером в четверг. Под колесами BMW погиб академик Российской академии наук Борис Кизяев. Об этом сообщает ТАСС.

Иномарка сбила пожилого мужчину 9 декабря около 21:00 в 500 метрах от Северо-Восточной хорды. Трагическому инциденту предшествовало мелкое ДТП, в котором столкнулись автомобили Mazda и Skoda. По информации столичной Госавтоинспекции, Борис Киязев находился рядом с водителями, оформлявшими европротокол.

Наезд на пострадавшего совершил водитель BMW, проезжавший мимо. От полученных травм Борис Киязев скончался на месте. Пассажирка иномарки получила травму головы и была госпитализирована.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ведется расследование.

Академик РАН Борис Кизяев занимался разработкой гидромелиоративных систем, получил 40 свидетельств и патентов на изобретения.