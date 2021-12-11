Появилось видео с задержанными за избиение в Москве

Столичные полицейские обнародовали кадры с задержанными по подозрению в избиении мужчины, которое произошло 5 декабря в переходе на Комсомольской площади в Москве.

Предполагаемые участники конфликта оказались немногословны и лишь один из них пояснил, что участвовал в драке и заявил, что потерпевший спровоцировал противостояние, так как "словесно посылал" его, однако так и не раскрыл обстоятельств инцидента, сославшись на то, что "на видео все видно".

Как сообщалось ранее, публикация этого видео и стала поводом для проведения проверки, переросшей в расследование уголовного дела, возбужденного по второй части статьи о хулиганстве, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники МВД вычислили нападавших, которыми оказались жители Кемеровской области – трое мужчин 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

В субботу, 11 декабря, стало известно, что прокуратура изъяла дело из производства полиции и передала его в Следственный комитет.

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