Пассажиров поездов обяжут уступать место

В поездах дальнего следования пассажир с нижней полки должен по требованию проводника предоставлять место пассажиру с верхней полки, чтобы тот мог поесть. На завтрак и ужин пассажирам с верхних полок полагается полчаса, на обед – час. Приказ Минтранса с такими предложениями опубликован на портале правовой информации. Также в документе указан расширенный перечень документов, по которым россияне могут оформить билет. Добавлены справки (по утере паспорта или об освобождении), временное удостоверение личности от ОВД, документ, удостоверяющий личность осужденного и др.

Помимо этого, предлагается установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж или сноуборда. При покупке билета можно будет учесть гендерные пожелания или проезд с детьми в соответствующих купе. Планируется также запретить принудительное ссаживание с поезда детей младше 16 лет.