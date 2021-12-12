Потерявшиеся в горах Хакасии туристы найдены живыми

Отправившиеся кататься на снегоходах и пропавшие в горах Хакасии туристы найдены живыми. Об этом в воскресенье сообщили в республиканском главке МЧС.

В сообщении уточняется, что в поисках потерявшихся мужчин были задействованы 19 сотрудников спасательных служб и 12 единиц техники.

Двое мужчин приехали в Хакасию из красноярского Лесогорска, остановившись в гостинице. В субботу они отправились покататься на снегоходах в горы в Орджоникидзевском районе, но обратно на базу так и не вернулись.

О пропаже людей в экстренные службы сообщили сотрудники гостиницы, в которой остановились отдыхающие. В системе Единой дежурно-диспетчерской службы туристы не были зарегистрированы, о своих планах никому не сообщали.

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