Титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Индии.

В израильском Эйлате прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная". В этом году победительницей стала представительница Индии Харназ Сандху.

В финальную часть соревнований после конкурса в купальниках вышли десять участниц, далее их осталось пять. На заключительном этапе конкурса за титул боролись три девушки – представительницы Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему, передает ТАСС.

На этот раз претенденткам было предложено дать совет тем девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Лучшим было признано обращение с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире, которое произнесла Харназ Сандху.

Всего в 70-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" приняли участие девушки из 80 стран. Россию в этом году представляла Ралина Арабова – обладательница титулов "Мисс Татарстан 2019" и "Вторая вице-мисс Россия 2019".