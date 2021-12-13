Автомобилистам придется подвинуться: в столице открыли новые выделенки

Тысячи пассажиров московских автобусов и электробусов смогут быстрее добираться до пунктов назначения. Сегодня в столице заработали еще 5 выделенных полос. Они организованы на самых проблемных маршрутах, в том числе на загруженном Новорязанском шоссе, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Ранним утром на Зеленодольской улице, как обычно, пробка. Еще недавно автобусы и автомобили стояли в одном потоке. Пассажиры часто опаздывали на работу. Теперь автолюбителям на дороге пришлось подвинуться. На участке от улицы Юных ленинцев до Волгоградского проспекта начала работать новая выделенная полоса для общественного транспорта. По ней поедут 4 автобусных маршрута, которыми каждый день пользуются 28 тысяч человек.

На Зеленодольской улице общественная полоса всего 400 метро, но эффективная. Машины стоят в пробке, а автобус спокойно подъезжает к обстановке и высаживает пассажиров. Многие уже успели оценить, насколько автобусы едут быстрее.

А это уже восток Москвы – Электродная улица. Здесь по новой выделенной полосе будут ездить автобусы №46 и №659. Они везут пассажиров к метро "Шоссе энтузиастов" от платформы Перово и от метро "Новогиреево". Автобусы здесь всегда битком.

- Я за выделенные полосы для общественного транспорта. Мне кажется, в этом случае можно без пробок где-то доехать. И это здорово.

С 13 декабря в столице начали работать пять выделенных полос. Кроме Зеленодольской и Электродной улиц автобусы быстрее поедут на Верхней сыромятнической улице, на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении в центр, а также на Новорязанском шоссе. Там длина выделенной полосы 4,5 километра. Она важна для тех, кто ездит из Люберец до метро "Кузьминки". Здесь выделенка станет работать в обе стороны.

"Новые выделены полосы позволят автобусам двигаться быстрее, а десяткам тысяч пассажирам вовремя прибывать в место назначения", – говорит Сергей Назаров, руководитель дирекции организации дорожного движения ЦОДД.

Водители автобусов тоже довольны, не будут выбиваться из расписания.

Предполагается, что время в пути для пассажиров автобусов сократиться почти на треть. Водителям личных автомобилей придется привыкать к новой схеме движения, а эксперты транспортного комплекса в ближайшие месяцы буду оценивать ее эффективность.