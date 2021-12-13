Дело не в экологии: почему затягивается ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"

Полностью построенный газопровод "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию, так как трубопровод не соответствует европейским энергетическим правилам. С таким резким заявлением выступила новоиспеченная глава МИД Германии Анналена Бербок. И хотя Бербок – сопредседатель партии "зеленых", дело совсем не в экологии.

Политик так бурно выступала против "Северного потока-2" еще в ходе избирательной кампании. Но даже после выборов, став частью коалиции и лицом дипломатии, фрау министр риторику не сменила.

"Мы обсуждали этот вопрос в рамках коалиционных переговоров и договорились о том, что проекты, подобные "Северному потоку-2", должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству. И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен", – заявила Бербок.

Строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре этого года. В октябре в трубу подали первый газ. 16 ноября Германия неожиданно приостановила процесс сертификации проекта. До окончательного решения – Берлин должен вынести его 8 января – остается меньше месяца. Затем свой вердикт должна вынести Еврокомиссия – она имеет право продлить срок до 8 мая 2022 года.

Причина затянувшейся паузы – европейская бюрократия. Германия требует от оператора проекта, швейцарской компании Nord Stream, создать отдельную "дочку", чтобы управлять немецким куском трубы.

"Nord Stream-2 прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применяемым правилам и нормативным требованиям. Наша цель – предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее", – заявили в компании.

Заявление Бербок взвинтило цены на газ в Европе. Впервые с октября они вплотную подобрались к отметке 1400 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Германии нужен газ, нужен дешевый газ. В этом плане немецкий бизнес очень быстро объяснит той же фрау Бербок, что на самом деле происходит в Германии. Одно дело – выступать на митингах, другое дело – управлять страной", – говорит директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Глава МИД Австрии уже вступил в заочную полемику со своей немецкой визави. Проект завершен, теперь мы должны его использовать, аргументировал Александер Шалленберг и обратился в Совет министров иностранных дел Евросоюза с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию "Северного потока-2".

Очевидно, что процесс затягивается по заказу третьих стран. Американский журнал National Interest на днях отметил любопытную деталь: как только поставки газа из России пойдут в обход украинской территории, Украина может остаться еще и без реверса.

"Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку-2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву", – пишет издание.

После того, как Германия опровергла, что обещала Вашингтону заблокировать "Северный поток-2", к давлению на канцлера Олафа Шольца подключилась Польша.

"Северный поток-2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на Евросоюз и может стать "инструментом ценового диктата". Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока-2", – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Северный поток-2" стал неким символом бодания с Россией. Удар по "Северному потоку-2" – это удар по России. Все равно есть очень многие страны и силы, которые выступают за "Северный поток". Канцлер Шольц, который был вице-канцлером при (Ангеле – ред.) Меркель, все-таки выступает за введение его в силу", – говорит немецкий политолог Александр Рар.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 декабря призвал к терпению. Работа продолжается, компания Nord Stream выполняет все требования регулятора.