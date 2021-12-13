Непредсказуемая траектория: девочка на "ватрушке" врезалась в электричку

В подмосковном Королеве расследуют обстоятельства ЧП с тюбингом, в котором едва не погиб ребенок. Пятилетняя девочка, катаясь с горки, вылетела к проходящей мимо электричке. Как ей удалось спастись, и к чему еще приводит это популярное зимнее развлечение?

На склоне сохранился след от "ватрушки". Вероятнее всего это та самая траектория, по которой тюбинг с ребенком слетел вниз к железнодорожным путям. Примерно здесь он столкнулся с проходящей электричкой.

Областная прокуратура и Следственный комитет по Подмосковью сейчас проводят проверку. По информации следователей, мама не удержала тюбинг, на котором сидела дочка. Веревка выскользнула у нее из рук, надувные санки понесло под откос.

"Пятилетняя девочка каталась с горки под присмотром родителей. В какой-то момент тюбинг с ребенком съехал к железнодорожным путям", – поясняет глава пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Машинист электропоезда попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким.

"В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда, – добавляет помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная. – ребенок был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".

Несмотря на недавнее ЧП, на опасной горке вновь многолюдно. Родители с детьми катаются с железнодорожной насыпи как ни в чем не бывало.

"Просто мы не первую зиму здесь, и всегда тут очень много людей", – поясняют взрослые.

Некоторые родители слишком уверены в том, что контролируют ситуацию, и на наши замечания реагируют агрессивно.

"А другого места здесь покататься нет поблизости?" – интересуется корреспондент.

"Вы что от меня хотите сейчас? Грубость услышать? Мне тридцать шесть лет, вот тридцать шесть лет она здесь накатана. Вот и думайте своей башкой сами", – под смех ребенка ловит "ватрушку" его мама.

Большинство взрослых знают, что кататься в этом месте опасно. Но, говорят, что больше негде.

"50 лет катаемся с этой горки, ни одного случая", – утверждают одни.

"Все детство прошло на этой горке", – добавляют другие.

"Теперь один есть", – настаивает корреспондент.

"И что теперь? Из-за одного случая закрывать все десять тысяч горок, которые есть?" – задают риторический вопрос родители катающихся у железнодорожных путей детей.

"Просто вы коснитесь этой темы, что не просто закрыть, но кататься негде!" – предлагают взрослые поднять целую тему.

Впрочем, чтобы получить тяжелую травму на "ватрушках", не обязательно кататься рядом с железной дорогой. Накануне в парке "Ходынское поле" ребенок пострадал, въехав на тюбинге в скамейку.

"Бывают ситуации, когда на тюбингах здесь получают травмы?" – спрашивает корреспондент.

"Да, бывают! Часто. Мы поэтому не катаемся", – отвечают знатоки зимнего экстрима.

Практически на каждом столбе в парке предупреждающие таблички. Но их словно не замечают.

"Все зависит от того, как вы контролируете катание", – утверждают самоуверенные родители.

"Я сама попробовала. Вы не пробовали? Попробуйте, вообще не страшно", – апробируют трассу для своего ребенка некоторые мамы.

И мы попробовали. Страшно! Куда несет? "Ватрушки" разгоняются просто до какой-то безумной скорости, при этом управлять ими невозможно. И нет никакой возможности затормозить. В этом и заключается главная опасность тюбингов. Скорость – до пятидесяти километров в час, траектория непредсказуемая.

В январе этого года девочка на "ватрушке" вылетела на середину реки. Ее спас случайный прохожий. А десятилетнего ребенка в Митине спасти не удалось. Он разбился, врезавшись в качели.