Непредсказуемая траектория: девочка на "ватрушке" врезалась в электричку

В подмосковном Королеве расследуют обстоятельства ЧП с тюбингом, в котором едва не погиб ребенок. Пятилетняя девочка, катаясь с горки, вылетела к проходящей мимо электричке. Как ей удалось спастись, и к чему еще приводит это популярное зимнее развлечение?
На склоне сохранился след от "ватрушки". Вероятнее всего это та самая траектория, по которой тюбинг с ребенком слетел вниз к железнодорожным путям. Примерно здесь он столкнулся с проходящей электричкой.
Областная прокуратура и Следственный комитет по Подмосковью сейчас проводят проверку. По информации следователей, мама не удержала тюбинг, на котором сидела дочка. Веревка выскользнула у нее из рук, надувные санки понесло под откос.
"Пятилетняя девочка каталась с горки под присмотром родителей. В какой-то момент тюбинг с ребенком съехал к железнодорожным путям", – поясняет глава пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.
Машинист электропоезда попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким.
"В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда, – добавляет помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная. – ребенок был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь".
Несмотря на недавнее ЧП, на опасной горке вновь многолюдно. Родители с детьми катаются с железнодорожной насыпи как ни в чем не бывало.
"Просто мы не первую зиму здесь, и всегда тут очень много людей", – поясняют взрослые.
Некоторые родители слишком уверены в том, что контролируют ситуацию, и на наши замечания реагируют агрессивно.
"А другого места здесь покататься нет поблизости?" – интересуется корреспондент.
"Вы что от меня хотите сейчас? Грубость услышать? Мне тридцать шесть лет, вот тридцать шесть лет она здесь накатана. Вот и думайте своей башкой сами", – под смех ребенка ловит "ватрушку" его мама.
Большинство взрослых знают, что кататься в этом месте опасно. Но, говорят, что больше негде.
"50 лет катаемся с этой горки, ни одного случая", – утверждают одни.
"Все детство прошло на этой горке", – добавляют другие.
"Теперь один есть", – настаивает корреспондент.
"И что теперь? Из-за одного случая закрывать все десять тысяч горок, которые есть?" – задают риторический вопрос родители катающихся у железнодорожных путей детей.
"Просто вы коснитесь этой темы, что не просто закрыть, но кататься негде!" – предлагают взрослые поднять целую тему.
Впрочем, чтобы получить тяжелую травму на "ватрушках", не обязательно кататься рядом с железной дорогой. Накануне в парке "Ходынское поле" ребенок пострадал, въехав на тюбинге в скамейку.
"Бывают ситуации, когда на тюбингах здесь получают травмы?" – спрашивает корреспондент.
"Да, бывают! Часто. Мы поэтому не катаемся", – отвечают знатоки зимнего экстрима.
Практически на каждом столбе в парке предупреждающие таблички. Но их словно не замечают.
"Все зависит от того, как вы контролируете катание", – утверждают самоуверенные родители.
"Я сама попробовала. Вы не пробовали? Попробуйте, вообще не страшно", – апробируют трассу для своего ребенка некоторые мамы.
И мы попробовали. Страшно! Куда несет? "Ватрушки" разгоняются просто до какой-то безумной скорости, при этом управлять ими невозможно. И нет никакой возможности затормозить. В этом и заключается главная опасность тюбингов. Скорость – до пятидесяти километров в час, траектория непредсказуемая.
В январе этого года девочка на "ватрушке" вылетела на середину реки. Ее спас случайный прохожий. А десятилетнего ребенка в Митине спасти не удалось. Он разбился, врезавшись в качели.