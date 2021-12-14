Попова: в России создан тест для выявления "омикрона"

В России создана новая тест-система для выявления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук (РАН).

"На сегодняшний день уже создана тест-система для нового "омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, – цитирует Попову ТАСС. – И сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране".

Также главный санитарный врач рассказала, что 11 из 16 человек, заразившихся "омикроном" в России, были привиты от коронавируса. При этом семь из заболевших еще и перенесли заболевание ранее. То есть большинство заболевших – "иммунные", как отметила Попова.

Ранее 14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае с распространением в РФ "омикрона" нужно "надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему". В целом, по словам Пескова, система здравоохранения готова к высоким нагрузкам, поскольку во время предыдущих волн пандемии был получен большой опыт борьбы с коронавирусом.

Новый штамм обнаружили в конце ноября в ЮАР. Позже данная мутация обнаружилась и в других странах. В РФ "омикрон" привезли, в частности, люди, вернувшиеся из ЮАР. В этой стране находится наибольшее число инфицированных новым штаммом.