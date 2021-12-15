Снег в Москве сменится 20-градусными морозами

В выходные дни 18 и 19 декабря в столице ожидается облачная погода, циклон принесет в город снегопады. Если в субботу местами пройдет небольшой снежок, то в воскресенье снег будет идти уже и ночью, и днем, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Температура воздуха будет находиться в климатической норме: днем минус 1-6 градусов, ночью – минус 5-10 градусов.

А вот в начале следующей недели снегопады пойдут на убыль, и на смену им придут морозы. К вечеру 20 декабря ожидается уже минус 14 градусов.

"В дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы", – отметила Татьяна Позднякова.