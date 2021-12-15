Кремль рассказал, когда может состояться новый разговор Путина с Байденом

Очередные переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом могут состояться в конце года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Правда конкретных договоренностей пока нет.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на личные контакты с Путиным в обозримом будущем, пишет агентство ТАСС.

Российский президент подтвердил, что тоже хотел бы встретиться с американским коллегой лично.

Напомним, переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря. Как рассказал Песков, лидеры двух стран общались друг с другом уважительно, никто никого не пугал.

Одной из главных тем разговора стала, конечно, ситуация на Украине. Байден обещал ввести санкции, если Россия вторгнется в соседнюю страну. Путин напомнил, что российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают.