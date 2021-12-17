Цены на газ резко выросли после заявлений о "Северном потоке – 2"

В Европе стоимость фьючерсов на газ снизилась до 1595 долларов за тысячу кубометров. Ранее цена поднималась выше 1700 долларов.

Цены на газ выросли после заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что решение по газопроводу "Северный поток – 2" так и не будет принято даже в начале 2022 года.

Ранее цена фьючерсов на газ поднималась выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Подобные цены на газ в Европе не фиксировались с 1996 года.

По словам постоянного представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова, приостановка регистрации "СП-2" носит политический характер.