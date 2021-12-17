Наркодилеры переводят доходы в цифровую валюту. Требуются изменения в УК

Число выявленных случаев легализации доходов от продажи наркотиков выросло за минувшие десять месяцев вдвое. Такие данные привел глава МВД Владимир Колокольцев на заседании антинаркотического комитета. Министр также рассказал о нескольких крупных операциях по выявлению и ликвидации подпольных лабораторий.

В бумажных мешках, спрятанных за обшивкой стены, десятки килограммов героина. Даже оперативники сначала не поверили свои глазам.

Челябинским полицейским удалось задержать крупнейшую партию наркотиков, а также арестовать наркодилера региона. Наркотики везде: в фальшполах, под мебелью, в погребе дома.

На заседании Государственного антинаркотического комитета министр МВД Колокольцев раскрыл подробности этой операции.

"В Челябинской области были задержаны преступники из этнической группировки. Ими были организованы каналы сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского округов. В общей сложности изъято 150 килограммов героина", – рассказал глава ведомства.

Во Владимирской области в частном доме оперативники обнаружили подпольную лабораторию, в которой преступники синтезировали наркотики. По предварительной оценке, здесь могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование.

"Пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось производством и сбытом синтетических наркотиков. Изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти три тонны прекурсоров", – проинформировал Владимир Колокольцев.

Министр выступил с предложением внести изменения в уголовное законодательство. Это необходимо для обеспечения возможности ареста и конфискации наркодоходов, переведенных в цифровые активы. Ведь именно в цифровой валюте сейчас осуществляется деятельность всего теневого оборота наркотиков.