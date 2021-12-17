Повторная госпитализация: подробности о состоянии Тарасовой

Татьяна Тарасова, 74-летняя тренер, комментатор и эксперт по фигурному катанию, снова оказалась на больничной койке. Около недели назад специалисту стало плохо прямо на съемках очередной программы, теперь – повторное обращение ко врачам.

Как уже сообщалось ранее, Татьяна Анатольевна в первый раз была госпитализирована прямо со съемок на телевидении, где она много комментирует свой любимый вид спорта. Тогда не было сообщений ни о месте госпитализации, ни о предполагаемом диагнозе.

Несколько дней назад один из близких к Тарасовой людей заявил, что с ней все в порядке. По некоторым данным, медики смогли улучшить состояние тренера, но вот теперь РИА Новости сообщают о повторном обращении тренера к врачам.

Татьяна Тарасова выросла в семье Анатолия Тарасова, знаменитого наставника хоккейной сборной страны. Она сама занималась фигурным катанием, но настоящая слава пришла к ней, как к тренеру. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Ирина Роднина и Александр Зайцев и другие.