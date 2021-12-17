ЧП на отдыхе: канатная дорога поехала не в ту сторону

В Киргизии на горнолыжной базе "Каракол" канатная дорога вышла из строя и поехала в другую сторону. Видео в социальных сетях разместили очевидцы. По их словам, это произошло сегодня, передает телеканал "Россия 24".

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На кадрах видно, как лыжники и сноубордисты падают с сидений. По предварительным данным, произошло короткое замыкание трансформатора, в результате чего канатная дорога начала крутиться в обратную сторону. Сейчас работа подъемника налажена. Никто не пострадал.