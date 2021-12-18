Эмилю Чечко грозит 10 лет за побег из польской армии

Польскому солдату, который запросил убежище в Белоруссии, грозит 10 лет тюрьмы за дезертирство. Кроме того, Минобороны Польши уволило командиров военнослужащего. В ведомстве заявили, что на Родине у него были проблемы с законом. И отправлять солдата на границу было нельзя.

Сам военнослужащий накануне рассказал белорусскому телевидению о зверствах польских пограничников. По его словам, каждый день патрульные стреляли в задержанных на польской территории беженцев. Убитых людей закапывали в землю или оставляли в приграничной зоне. На преступление военных, по мнению солдата, толкает польское правительство.