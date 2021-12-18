США дали "тайное согласие" на возврат Крыма

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией. В интервью Telegraf он рассказал, что Украина вместе с Америкой отдали Крым России в 2014 году "по существующим договоренностям за госпереворот".

Кива отметил, что США не могли в 2014 году не считаться с интересами Москвы в регионе.

"Произошел чистый договорняк", – заявил Кива, имея в виду легализацию новой власти в Киеве.

По словам Кивы, именно из-за договоренностей между Вашингтоном и Москвой врио президента Украины Александр Турчинов приказал вывести войска с полуострова.