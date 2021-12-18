В России разработали новую авиаракету Х-БПЛА

В России закончена работа над новым оборонным проектом – управляемой ракетой Х-БПЛА из линейки управляемого ракетного комплекса "Корнет-Д"​​​. Планируется, что ракета будет применяться в составе комплекса вооружения дронов и вертолетов "Форпост" и "Иноходец", а также вертолета Ка-52М, пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дальность действия ракеты до 10 километров. Она способна поражать тяжелую технику и воздушные цели. Ракета наводится лазерным лучом, работает в тепло- и телережимах.

Ранее сообщалось об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" стрелял из акватории Белого моря по береговой мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а цель была поражена.