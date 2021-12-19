Американские сенаторы поругались из-за "Северного потока-2"

Члены Сената США демократ Эрик Сволвелл и республиканец Тед Круз устроили перепалку в Twitter, не найдя общего языка по вопросу о санкциях относительно газопровода "Северный поток – 2".

Сволвелла возмутило намерение Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепартаменте. Ранее Круз также представил проект, предусматривающий введение ограничений из-за строительства трубопровода.

"Тед Круз в меньшинстве… Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" – написал Сволвелл раздраженный пост.

"Тише, мальчик. Взрослые дяди работают", – не очень уважительно ответил ему Круз.

Постепенно в спор включились и другие американские общественные и политические деятели. Некоторые обвинили Круза в саботаже интересов США. Другие же лаконично заявили, что у республиканца от штата Техас "нет друзей", пишет РИА Новости.

Голосование по законопроекту Круза о введении новых санкций против газопровода "Северный поток – 2" Сенат США проведет до 14 января 2022 года. Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса.

Для утверждения санкций потребуется 60 голосов. По данным американских СМИ, сделка была заключена после нескольких дней переговоров между Крузом и лидером демократического большинства в Сенате Чарльзом Шумером.

Ранее в этом году Круз заблокировал кандидатов Байдена на должности в Казначействе, Госдепе и новых послов США, заявив, что блокада продолжится пока администрация президента не введет санкции против трубопровода, одобренные Конгрессом.