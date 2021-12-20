Встреча Путина и Зеленского: от Украины предложений не поступало

Москва не получала от Киева никаких конкретных предложений по поводу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", – сказал Песков.

Комментируя подписанный президентом Украины закон, который предполагает упрощенное получение гражданства страны рядом граждан РФ, в том числе повергшихся "преследованиям за политические убеждения", представитель Кремля заявил, что в РФ нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям.

"Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет. Поэтому тут формулировка абсолютно неверна по сути", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Закон, подписанный президентом Зеленским, предусматривает упрощенное получение гражданства Украины людьми, воевавшими в Донбассе, а также рядом категорий граждан РФ. Так, гражданство по упрощенной процедуре могут приобрести лица, "которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения".