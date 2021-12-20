Оттолкнула брата и отошла сама: жертва укуса скорпиона рассказала о случившемся

Неожиданное для морозного Подмосковья ЧП: в деревне Тарасково под Наро-Фоминском 11-летнюю девочку укусил скорпион. Ребенка на скорой отвезли в больницу. Взрослые говорят, что не знают, как паукообразное попало в квартиру. А в столице целая семья едва не погибла из-за неосторожного обращения с кораллами из домашнего аквариума. Как не стать жертвой модной, но опасной экзотики?

- Вот это место и есть как раз?

– Угу. Взяла игрушки с сестрой поиграть, и он меня укусил.

Укусил не домашний щенок или котенок: одиннадцатилетнюю Лизу Кузнецову в собственной квартире ужалил скорпион. Ядовитое членистоногое каким-то образом оказалось в корзине с игрушками.

"Оттолкнула брата на пол и отошла в другой конец комнаты, – вспоминает она. – Потом у меня начало руку щипать, и мы пошли на кухню, позвонили маме".

"Я на работе была, сразу начала звонить в скорую. Все бросила и полетела домой", – рассказывает мама Елизаветы – Татьяна Кузнецова.

На скорой девочку доставили в Химкинскую областную больницу. Там ей ввели антидот и оставили до утра. Теперь вся семья гадает, откуда в квартире мог взяться скорпион.

"У нас за границу никто не выезжал. Соседей тоже опросили, тоже никто за границу не выезжал. Скорее всего, кто-то их разводит, и он у кого-то убежал и к нам приполз", – говорит Татьяна.

Обычная пятиэтажка в Наро-Фоминске. По словам соседей, большинство квартир здесь сдаются, поэтому кто конкретно завел скорпиона, они сказать не могут.

- Заводят тигров, заводят медведей, заводят кого угодно! Крокодилов. Даже удавов. Почему не завести скорпиона!

Купить скорпиона сегодня не составляет большого труда – его можно приобрести в любом магазине зооэкзотики. Небольшой малыш, например, стоит всего 500 рублей. Запрещены к продаже только некоторые особо опасные виды.

Студия-магазин экзотических животных – сюда за необычными, а порой и опасными питомцами приходят целыми семьями. Единственное ограничение – живой товар не продают несовершеннолетним.

"Пауки все токсичны. Нужно иметь аптечку", – говорит директор студии террариумного и аквариумного дизайна Григорий Попов.

Продавцы предполагают, что семья Кузнецовых точно так же могла сама завести скорпиона. Вот только обращались с ним неправильно.

- Если СМИ узнали, что ребенок попал в больницу с укусом, то они были вынуждены придумать версию.

– Ну да, факт! Возможно, сами завели.

Случаи, когда страсть к экзотике доводит до больницы – не редкость. Москвич решил почистить свой морской аквариум и залил его кипятком. Среди кораллов, которые разводил аквариумист, оказались и смертельно ядовитые зоантусы. В итоге вся семья попала в больницу с отравлением. Комментировать ситуацию пострадавшие отказались.

- Не интересно. До свидания!

У Виталия Шорохова в аквариуме – те самые зоантусы.

- Они выделяют политоксины, независимо от того, какой коралл – жесткий, мягкий. Так вот, зоантусы тоже имеют свои политоксины. Вот он плюнул. И так плюнуть он может достаточно далеко.

"Политойя скорее всего была у нашего героя, – предполагает руководитель биологической службы центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер. – Существует постановление, что запрещено содержать дома. Есть список. Там есть и политойя – сильно ядовитый коралл".