Убийство жены и тещи: детали жестокой расправы на юге Москвы

В Москве задержали многодетного отца, которого подозревают в убийстве своей жены и тёщи. Двойное убийство произошло накануне в доме на Каширском шоссе. Правда ли, что мужчина пошёл на преступление из-за того, что не хотел разводиться?

Капюшон на голове, наручники на запястьях. Подозреваемый в двойном убийстве Игорь Бар-Гнар обречённо шагает в кабинет следователя. Ему предстоит долгий разговор. Мужчина должен рассказать в деталях – как, а главное – зачем, он забил до смерти жену и тещу.

Семейная драма переросла в криминальную в небольшой квартире в доме на Каширском шоссе столицы. По предварительным данным, бездыханные тела своих мамы и бабушки обнаружила десятилетняя дочка подозреваемого. По словам соседей, семья казалась благополучной: школьница играла на гитаре, её родители на людях не ссорились.

- Я знаю этого мужчину. Я не знаю, чем он занимался, мы просто здоровались.

- Вообще по общению какой он?

- Приветливый. Он всегда улыбался, помогал. У них девочка младшая Ева. Он даже предлагал довезти до школы.

Окружающим до сих пор трудно поверить в произошедшее. На протяжении 20 лет из квартиры под номером десять не было слышно даже намеков на скандал. Игоря Бар-Гнара все характеризуют как спокойного человека и многодетного отца.

Сразу после конфликта в квартире мужчина сел в автомобиль и уехал. Однако, вряд ли он пытался удариться в бега. Его машину обнаружили недалеко от двора на Каширском шоссе. Игорь Бар-Гнар сидел на месте водителя и сладко спал.

Примечательно и то, что мужчина был абсолютно трезвый. Как, впрочем, и всегда, по словам соседей. Что же могло довести примерного семьянина до отчаянного поступка, теперь предстоит разобраться следователям.

"С фигурантом проводятся следственные действия. Устанавливаются причины и мотивы совершенного преступления. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения", – рассказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве.

За двойное убийство Игорю Бар-Гнару грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз. Подозреваемого необходимо будет проверить на вменяемость, поскольку многие детали этого уголовного дела, как и действия мужчины, вызывают массу вопросов.

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