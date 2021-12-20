Скотленд-Ярд подтвердил арест мужчины, избившего белорусского дипломата

Злоумышленник, совершивший в воскресенье нападение на посольство Белоруссии в Лондоне, взят под стражу. Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на информацию лондонской полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря неизвестные напали на посольство Белоруссии в столице Великобритании, испортили фасад здания и напали на белорусских дипломатов. Одного из пострадавших доставили в больницу с перелом носа, сотрясение мозга и повреждением зуба.

По уточненной информации, полиция задержала только одного человека, который может быть причастен к инциденту. Его личность и мотивы пока не раскрываются. По данным лондонских правоохранителей, подозреваемый может быть членом радикальной эмигрантской группировки "Надзея".

В связи с произошедшим в МИД Белоруссии вызвали британского временного поверенного. Ему был заявлен решительный протест с требованием проведения тщательного расследования и информирования белорусской стороны о его ходе.