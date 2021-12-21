Владельцев предприятий обязали ликвидировать экологический ущерб

Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который обязывает хозяев промышленных предприятий ликвидировать загрязнение окружающей среды.

В частности, документ обязывает за пять лет до завершения работы завода или шахты подготовить план по ликвидации возможного ущерба экологии. Причем заранее должна быть рассчитана стоимость этих мероприятий и выделена необходимая сумма.

Еще один из важных пунктов в законопроекте: все деньги в бюджете от штрафов и компенсации за загрязнение окружающей среды должны быть "окрашены", чтобы их нельзя было потратить на другие нужды.

Ранее стадо известно, что в России могут появиться сразу два завода по переработке опасных отходов. Речь идет о Саратовской и Курганской областях, пишет агентство ТАСС.

Предприятия будут работать с отходами I и II классов. К ним относятся такие опасные вещества, как соли свинца, таллий, диэтилртуть, серная кислота, формальдегид, мышьяк и многое другое.