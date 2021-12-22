Совфед: Россия обойдется без американских смартфонов и запчастей

Россия сможет сохранить поставки на внутренний рынок смартфонов, автозапчастей и деталей для самолетов, если США введут ограничения на импорт в Россию такой продукции, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Западные СМИ сообщили, что США изучают возможность ограничения импорта смартфонов, автозапчастей и деталей для самолетов в Россию​​​. "В любом случае, мы сможем обойтись без их поставок. У нас есть свои разработки. Есть другие рынки", – отметил Абрамов в интервью РИА Новости.

Россия всегда находила решения, несмотря на противозаконные санкции США. "По поставкам смартфонов – это выстрел США себе в ногу", – подчеркнул сенатор.

Абрамов возмущен постоянными заявлениями западных политиков об обострении обстановки вокруг Украины. "Это все фантазии. Подобное нагнетание ситуации – это желание надавить на Россию в экономическом плане", – заключил сенатор.