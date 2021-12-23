Перед входом в Манеж журналистов обработали серебром

Журналистов, аккредитованных на участие в Большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в Манеж обработали частицами серебра.

Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала "Россия 24" и медиаплатформы "Смотрим", это одна из мер, принятых на фоне эпидемии коронавируса.

По ее словам, особое внимание при подготовке пресс-конференции было уделено вопросам санитарно-эпидемиологических требований.

Крылова рассказала, что в помещении установили уникальный прибор, который будет распылять частицы серебра на всех входящих журналистов.

"Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", – заверила она.

Для представителей СМИ подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра. Они разложены на креслах в зале, где состоится пресс-конференция.

Как сообщалось, Большая пресс-конференция президента России начнется в 12:00 по московскому времени в Манеже. Для главы государства это будет семнадцатая пресс-конференция.