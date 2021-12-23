В ПФР напомнили, кто имеет право на пенсию в 2022 году

Право на страховую пенсию получат в 2022 г. женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Для получения пенсии по старости гражданину необходимо соответствовать ряду условий: находится в установленном законом пенсионном возрасте, иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не хватает для получения права на пенсию, то назначение пенсии сдвинут на срок, необходимый для зарабатывания стажа.

Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста эти показатели не достигнуты, то гражданину назначат социальную пенсию.

Пенсионеры, которые отработали на селе более 30 лет, смогут получать в 2022 г. надбавку к пенсии независимо от места проживания.

Страховые пенсии по старости проиндексируют в 2022 г. на 5,9%.