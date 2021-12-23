Без взаимного признания вакцин пандемию не победить, считает Путин

Новые волны пандемии коронавируса вызваны мутациями этой инфекции. Новые штаммы появляются в регионах, где есть проблемы в системе здравоохранения, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

В качестве примера глава государства привел Африку, где, кроме коронавируса, зафиксирована эпидемия вируса иммунодефицита.

Владимир Путин уверен, что без взаимного признания вакцин победить пандемию COVID-19 не получится.

"Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери​​​. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность", – считает президент.

Трансляция Большой пресс-конференции идет на медиаплатформе "Смотрим".