Мама – это мама: Россия защищена от гендерного мракобесия

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался о появившейся на Западе тенденции пересматривать традиционные гендерные понятия.

"Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – это женщина, а мужчина – мужчина. Мама – это мама, отец – это отец", – заявил президент России.

Если кто-то считает иначе, отметил глава государства, то это его дело, но должен быть какой-то здравый смысл в этих вопросах. В качестве примера полного отсутствия такого смысла он привел случай в США, когда осужденный за изнасилование преступник объявил себя женщиной, был переведен в женскую тюрьму, где тут же совершил новое изнасилование.

Также президент обратил внимание на ситуации, когда мужчины-спортсмены объявляют себя женщинами. Это может привести к исчезновению женского спорта, указал он.

Однако у российского общества есть внутренняя моральная защита от этого западного гендерного веяния, уверен Владимир Путин. Он напомнил, что российское государство складывалось как многоконфессиональное и многонациональное, и россияне умеют с уважением относиться к основам традиционной духовной культуры.

"У всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали", – подчеркнул глава государства.

Видео выступления президента Владимира Путина на Большой пресс-конференции можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим".