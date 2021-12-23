Врут все время: "Газпром" выполняет все обязательства перед Европой

"Газпром" не виноват в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из Европы и Украины подобные обвинения – попытка поставить все с "ног на голову", заявил президент Владимир Путин на Большой пресс-конференции-2021. Трансляцию конференции ведет медиаплатформа "Смотрим".

"Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить... Да врут все время. Вот поэтому тень на плетень наводят", – ответил Путин на вопрос о том, есть ли доля правды в обвинениях Европы и Киева в адрес "Газпрома" в том, что действия компании стали причиной энергокризиса в Европе.

"Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают европейские покупатели по контрактам. Более того, компания даже увеличила поставки газа в Европу.

"По-моему, это единственная страна, единственная компания мировая, которая вот так себя ведет. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики снялись с Европы, европейского рынка сжиженного природного газа", – отметил Путин.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ и СПГ в Азии.