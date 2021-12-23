Москва? Петербург? Сибирь! Президент рассказал, где бы хотел жить

Во время Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет желания жить только в Москве или Санкт-Петербурге, отметив, что нему также очень нравится Сибирь своей уникальной экосистемой.

"Среди сибиряков всякие есть", – отметил глава государства. Однако большинство местного населения президент назвал золотым фондом России по своим ценностям и моральным качествам.

Путин отметил, что ездит отдыхать в Сибирь с начала 2000-х годов, считая это частью своей жизни, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".