В Госдуме предложили вынести алкомаркеты за пределы городов

Назрела необходимость рассмотреть вопрос о вынесении алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Президент Владимир Путин заявил накануне, что вопрос сбережения здоровья нации, сохранения и увеличения численности населения имеет геополитическое значение. К сожалению, распространение алкоголя, наркотиков и табачных изделий несет угрозу для населения, подчеркнул Хамзаев.

Необходимо использовать успешный международный опыт и рассмотреть вопрос вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, отметил Хамзаев в интервью РИА Новости.

Употребление алкоголя является причиной многих социальных бед. Растет смертность, увеличивается количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращается рождаемость и ухудшается генофонд.

По данным проекта "Трезвая Россия", систематическое потребление алкоголя среди молодежи увеличилось в 2019 г. на 16%, заключил Хамзаев.