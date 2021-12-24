Мужчину спасли после падения на рельсы в столичном метро

Упавшего на рельсы пассажира столичного метро спасли, сейчас его осматривают врачи. Движение на Сокольнической ветке восстановлено, хотя поезда все еще следуют с задержкой.

Инцидент произошел около 10:25 утра на восточном участке линии, по одним данным, на станции "Бульвар Рокоссовского", по другим – на "Преображенской площади". Судя по кадрам с места, мужчина упал на пути и оказался под первым вагоном поезда.

О состоянии пострадавшего ничего не сообщается, известно лишь, что он госпитализирован.

После 20-минутного сбоя, во время которого поезда не ходили между "Сокольниками" и "Бульваром Рокоссовского", движение вводится в привычный график.