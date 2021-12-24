Блогер, осквернивший портрет ветерана, сядет на 4 года

Мосгорсуд приговорил блогера Матвея Юферова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, молодому человеку в течении 5 лет запрещено размещать материалы в интернете.

Согласно материалам дела, 19-летний Матвей Юферов 25 ноября, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, помочился на стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. При этом свои действия он записал на видео, а потом разместит его в соцсетях.

Дело было возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества.