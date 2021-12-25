МС-21 встает на композитное крыло

По информации "Росстеха", новейший российский пассажирский самолет МС-21-300 с крылом из отечественных композитных материалов выполнил свой первый полет.

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут", испытательный полет прошел в штатном режиме, передает РИА Новости.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что все было сделано правильно: несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед.

Министр уточнил, что общий объем выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла средств составил 4,4 миллиарда рублей. По его словам, внедренная для производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ, позволяя увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, а также обеспечить возможность формования крупных деталей.

МС-21-300/310 – новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Крыло из композитных материалов – его ключевая особенность.