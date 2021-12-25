В Тюмени артист цирка упал с большой высоты

Стало известно о несчастном случае, который произошел в Тюменском цирке. Прямо во время представления с высоты там упал канатоходец. Об инциденте рассказали в приемной цирка, сообщает ТАСС. По предварительной информации, у него травма левой ноги.

Видео момента субботнего выступления появилось в социальных сетях. На глазах у зрителей артист цирка начинает выполнять сложный трюк. Вместе с коллегой на плечах канатоходец пытается пройти по канату. В какой-то момент он теряет равновесие и падает вниз. По непонятной причине страховки у него не было. Другого артиста от падения уберег страховочный пояс.

По словам собеседника агентства, пострадавший с травмированной ногой доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Ему делают рентген.